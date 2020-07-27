Глава ВОЗ предупредил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об усилении пандемии коронавируса в мире и отметил, что за последние шесть недель количество инфицированных практически удвоилось.
Гебрейесус напомнил, что по данным ВОЗ количество случаев заболевания коронавирусной инфекции приблизилось к 16 миллионам, а жертвами инфекции стали более 640 тысяч человек.
Как писал сайт kp.ru, по данным ВОЗ на 26 июля, число умерших от коронавируса в мире возросло до 640 016. Инфицировано 15 785 641 человек. Днем ранее, число заразившихся коронавирусом в мире в течение суток побило новый рекорд. За 24 часа врачи выявили 284 196 новых случаев.
По данным Worldometers ситуации еще хуже: за все время пандемии в мире зафиксировали уже 16 306 388 заболевших коронавирусной инфекцией, а количество смертей составляет по меньшей мере 650 117
ИСТОЧНИК KP.RU
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