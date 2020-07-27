2020-07-27T15:15:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Россиянам рекомендуют не ездить в центральные районы Вьетнама

В стране объявили о вспышке нового и более «агрессивного» типа коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россиян рекомендуют не ездить в центральные районы ВьетнамаРоссиян рекомендуют не ездить в центральные районы ВьетнамаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посольство России рекомендует россиянам не ездить в центральные районы Вьетнама, после объявления о вспышке нового и более «агрессивного» типа коронавируса в Дананге.

«В связи с новыми случаями заболевания коронавирусом, выявленными в центральной части Вьетнама, посольство России настоятельно рекомендует соблюдать соответствующие профилактические меры, следовать предписаниям местных властей и воздержаться от поездок в эти регионы», - сообщает российское диппредставительство на своей странице в Facebook.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 27 июля, эксперты Национального Руководящего комитета по профилактике и контролю Covid-19 во Вьетнаме сообщили, что новый тип вируса быстрее размножается, а также быстрее приводит к тяжелому состоянию, два из четырех пациентов уже на ИВЛ. При этом в стране сообщают уже об 11 новых случаях заболевания коронавирусом в больнице города Дананг. При этом по состоянию на воскресенье, в стране было зарегистрировано только 420 случаев заболевания коронавирусом за весь период пандемии.

Вьетнамский Минздрав связывает вспышку нового типа коронавируса либо с нелегальными мигрантами, либо с мутацией в одной из местных коронавирусных больниц

ИСТОЧНИК KP.RU

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