28 Июль 2020 2020-07-28T10:19:07+03:00

ЕС не откроет границы с Россией в ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа, страна вновь не войдет в обновленный «белый список», который будет обнародован Брюсселем в ближайшее время, а новый пересмотр списка будет уже в следующим месяце

«Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано», - передает ТАСС слова источника в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

Напомним, днем ранее, 27 июля, в Евросоюзе сообщили о расширении эпидемии коронавируса. Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис призвала европейцев «защитить друг друга», а именно продолжать соблюдать социальную дистанцию, носить маски и мыть руки.

ИСТОЧНИК KP.RU