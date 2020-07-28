28 Июль 2020 2020-07-28T13:52:37+03:00

Неизвестные сообщили о «минировании» аэропорта Домодедово и всех самолетов на стоянке Фото: Иван ВИСЛОВ

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Во вторник, 28 июля, в московский аэропорт Домодедово поступило анонимное сообщение о «минировании» здания воздушной гавани и всех самолетов, стоящих на стоянке, «проводятся оперативные мероприятия», но персонал аэропорта и пассажиров не эвакуируют

«На электронную почту "Домодедово" поступило анонимное сообщение о "минировании" здания аэровокзала и самолётов на стоянках», - приводит РИА Новости сообщение представителя экстренных служб.

Напомним, 17 июля, в Домодедово также поступило аналогичное анонимное сообщение о «минировании» как здания аэропорта, так и всех самолетов на стоянке. Кроме того, угроза взрыва в аэропорту Домодедово была объявлена 9 мая, когда неизвестный сообщил о бомбе в одном из терминалов. Каждый раз сообщения оказывались ложными.

Массовая волна «минирования» началась в стране в середине 2019 года. Заявления об угрозах взрыва поступали в адрес школ, детских садов, зданий судов, аэропортов и самолетов. Несколько раз из-за сообщений о бомбах на борту лайнеров, рейсы приходилось экстренно возвращать в аэропорт вылета.

ИСТОЧНИК KP.RU