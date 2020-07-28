Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием

28 Июль 2020 2020-07-28T15:52:46+03:00

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Следователь, который ведет дело обвиняемого в государственной измене советника гендиректоры госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова, предлагал ему заключить сделку со следствием, но он отказался, рассказал адвокат обвиняемого Иван Павлов.

По его словам, в рамках предложенной сделки Сафронов должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания – около десяти лет.

В эфире Радио «Комсомольская правда» адвокат советника главы «Роскосмоса» Иван Павлов рассказал о самочувствии своего подзащитного и объяснил, когда будут известны результаты его тестов на коронавирусную инфекцию.

- Надеюсь, что если даже мой подзащитный и заболеет, то выздоровеет, но ситуация действительно серьезная. Если диагноз подтвердится, то мы будем ходатайствовать о приостановлении предварительного следствия, это должно повлечь изменение меры пресечения вообще ее отмену. Закон такие случаи все-таки определяет, а мы вправе рассчитывать на то, что закон будет работать, - рассказал Иван Павлов, отметив, что если уголовное дело и расследованием будут приостановлены, то любая мера пресечения должна быть отменена.

Правозащитник также рассказал о проблемах с оказанием квалифицированной медицинской помощи в учреждениях пенитенциарной системы. По его словам, именно поэтому Сафронова оставили в камере, а не перевели в больничный бокс следственного изолятора. Адвокат рассчитывает, что если диагноз у бывшего журналиста подтвердится, то его переведут в соответствующее медицинское учреждение.

- Следствие не уведомляло нас о планах провести какие-либо следственные действия в ближайшее время. До тех пор, пока диагноз не определили, следственные действия с ним проводиться не будут, что косвенно подтверждает необходимость приостановления следственных мероприятий, - объяснил Иван Павлов.

В настоящее время правозащитники не могут посещать Сафронова, ведь он находится на карантине – по крайней мере, до тех пор, пока не определен точный диагноз. По словам адвоката, результатов тестирования следует ждать со дня на день.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789243" frameborder="0"></iframe> Суд арестовал советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU