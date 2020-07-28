Рейды в московском метро: Контролеры проверяют пассажиров на наличие масок

28 Июль 2020 2020-07-28T20:14:32+03:00

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Пассажиров столичного метро проверяют на наличие средств индивидуальной защиты: рейды проводятся ежедневно на станциях столичной подземки. Контролеры следят за тем, носят ли пассажиры маски, останавливают нарушителей и предупреждают, что на московском общественном транспорте по-прежнему действует масочный режим. Тех, кто категорически отказывается надевать маску, ждет штраф.

- Рейды по проверке масок и перчаток в общественном транспорте не прекращались, они проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима. Проверки проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро. Отметим, что в течение недели контроль охватывает 100% станций метро, - рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Хотя масочный режим на улицах Москвы отменен, согласно указу мэра Сергея Собянина жители города по-прежнему обязаны носить перчатки и маски в общественном транспорте.

- Контролеры, в первую очередь, информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах, - отметили в пресс-службе. - Если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют.

За соблюдением масочного режима в общественном транспорте следят контролеры ГКУ «Организатор перевозок». Рейды на станциях и в вагонах метро они проводят совместно с сотрудниками полиции. Если пассажир отказывается носить маску или перчатки, ему грозит штраф в сумме 5 тысяч рублей.