Суд отказался возвращать дело младшей сестры Хачатурян в Генпрокуратуру
Московский Бутырский суд в ходе досудебной подготовки по уголовному делу в отношении младшей сестры Хачатурян, признанной невменяемой на момент совершения убийства отца, отказался возвращать ее дело в Генеральную прокуратуру. Об этом 28 июля ТАСС рассказала правозащитник Валентина Фролова.
- Дело решили оставить в Бутырском суде для рассмотрения по существу, - сказала адвокат, отметив, что суд также отказался объединять ее дело с делом старших сестер.
Правозащитники обвиняемой девушки попросили, чтобы дело их подзащитной слушалось тройкой судей – это ходатайство суд удовлетворил. Потерпевшая сторона настаивала на том, чтобы дополнительно был исследован корыстный мотив девушек при совершении ими преступления через возврат дела прокурору.
Бутырский суд приступит к рассмотрению уголовного дела младшей сестры Хачатурян 10 августа этого год, а досудебная подготовка по делу старших сестер назначена к рассмотрению в городском суде Москвы на 31 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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