2020-07-28T21:28:08+03:00
Общество

Суд отказался возвращать дело младшей сестры Хачатурян в Генпрокуратуру

Дело оставляют в Бутырском суде для дальнейшего рассмотрения
Ксения АНУФРИЕВА
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Суд отказался возвращать дело младшей сестры Хачатурян в ГенпрокуратуруСуд отказался возвращать дело младшей сестры Хачатурян в ГенпрокуратуруФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Московский Бутырский суд в ходе досудебной подготовки по уголовному делу в отношении младшей сестры Хачатурян, признанной невменяемой на момент совершения убийства отца, отказался возвращать ее дело в Генеральную прокуратуру. Об этом 28 июля ТАСС рассказала правозащитник Валентина Фролова.

- Дело решили оставить в Бутырском суде для рассмотрения по существу, - сказала адвокат, отметив, что суд также отказался объединять ее дело с делом старших сестер.

Правозащитники обвиняемой девушки попросили, чтобы дело их подзащитной слушалось тройкой судей – это ходатайство суд удовлетворил. Потерпевшая сторона настаивала на том, чтобы дополнительно был исследован корыстный мотив девушек при совершении ими преступления через возврат дела прокурору.

Бутырский суд приступит к рассмотрению уголовного дела младшей сестры Хачатурян 10 августа этого год, а досудебная подготовка по делу старших сестер назначена к рассмотрению в городском суде Москвы на 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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