В Донбассе зафиксировали 111 нарушений режима тишины за сутки

28 Июль 2020 2020-07-28T23:14:39+03:00

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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений "режима тишины" в Донбассе с 27 июля. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии на Украине.

- Начиная с 00:01 27 июля, после достижения договоренности на встрече трехсторонней контактной группы и мерах по прекращению огня и введения режима тишины, миссия зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня, все они произошли в Донецкой области, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе нарушений 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия.

Напомним, что 22 июля контактная группа по урегулированию ситуации на Украине во время очередной конференции согласовала меры по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Они вступили в силу 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU