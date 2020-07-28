2020-07-28T23:09:13+03:00
Политика

Правительство России предложило расширить применение экономических санкций

Ограничения могут распространить на юрлиц, в которых попавшие под санкции иностранцы имеют более 25% активов
Ксения АНУФРИЕВА
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Правительство России предложило расширить применение экономических санкцийПравительство России предложило расширить применение экономических санкцийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российское правительство внесло в Государственную думу проект изменений, которые позволят расширить применение экономических санкций и распространить ограничения на юридических лиц, в которых попавшие под санкции иностранные организации и граждане имеют более 25 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной организации.

В соответствии с действующим в настоящее время законодательством санкции могут наложить на зарубежные организации и иностранных граждан, а также межгосударственные внешнеэкономические договоры и программы. Про подконтрольные иностранцам компании в документах пока что не упоминается.

- Новая категория лиц включит в себя юридические лица, в которых попавшие под санкции организации и граждане вправе прямо или косвенно самостоятельно или совместно распоряжаться более чем 25% активов, - говорится в проекте, опубликованном в электронной базе Государственной думы 28 июля.

В случае принятия этот закон также обяжет кредитные организации, страховщиков, операторов по приему платежей, НПФ, микрофинансовые организации, ломбарды, операторов связи, организаторов азартных игр и операторов лотерей блокировать операции с деньгами и имуществом подсанкционных лиц и компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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