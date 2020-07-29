2020-07-29T10:31:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Названа возможная дата регистрации российской вакцины от коронавируса

В середине августа вакцина может быть выпущена в гражданский оборот
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Названа возможная дата регистрации российской вакцины от коронавирусаНазвана возможная дата регистрации российской вакцины от коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Регистрация вакцины от коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, ожидается в период с 10 по 12 августа, после чего потребуется от 5 до 7 дней, чтобы препарат прошел проверку в Росздравнадзоре, и 15 августа российская вакцина уже может быть выпущена в гражданский оборот.

«В данный момент вакцина передана на экспертизу в ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения". После того как будет сформирован полный пакет документов, они пройдут проверку и поступят в Минздрав. Предполагаемые даты регистрации вакцины - 10-12 августа», - передает «Интерфакс» слова источника в правительстве России.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова, в 17 российских научных организациях разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса. В клинических испытаниях вакцины, разработанной исследовательским центром имении Гамалеи, у всех добровольцев выработался иммунитет к коронавирусу. Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, на третьем этапе исследования препарата планируется привить не менее 1 600 добровольцев для двух форм препарата - жидкой и лиофилированной. Кроме того, глава Минздрава отметил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной и добровольной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МИД России не стали рассматривать ноту протеста Украины из-за парада в Севастополе и вернули отправителю
В Гидрометцентре предупредили о ливнях и заморозках
В России выявили 5 475 новых случаев заражения коронавирусом
Забыть об изнуряющих диетах, иначе будут последствия: Доктор Мясников раскрыл секрет правильного похудения
Более полутора миллионов россиян недоедают
Названа возможная дата регистрации российской вакцины от коронавируса
Михаил Ефремов отправился на первое заседание по делу о смертельном ДТП в Пресненский суд
Конгресс США призвал увеличить поставки газа союзникам по НАТО
Черноморский флот РФ начал крупные учения: задействованы 20 кораблей
Аспирантура ТюмГУ привлекает талантливых молодых учёных
Forbes назвал самые дорогие бренды мира
Аналитики рынка рассказали, сколько тратят семьи, чтобы собрать ребенка в школу
Влюбленный москвич выгнал родителей и сестру из элитного дома
Минобороны РФ отреагировало на обвинения в нарушении финской границы
Журналисты двух американских изданий обвинили Россию в дезинформации о пандемии коронавируса
В Москве вылечили еще 625 пациентов с коронавирусом
Билл Гейтс назвал тесты на коронавирус бессмысленными