Названы страны ЕС, готовые принять туристов из России

29 Июль 2020 2020-07-29T12:27:57+03:00

Туристы пока могут летать в Британию, Турцию и Танзанию Фото: Олег ЗОЛОТО

На первом этапе Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами, но переговоры с другими государствами продолжаются

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали страны Европы, которые планируют в ближайшее время открыть границы для россиян.

Напомним, в России официально возобновили международное авиасообщение с августа. В списке пока только три страны, с которыми мы будем обмениваться туристами: Турция, Великобритания и Танзания. Переговоры с еще 30 государствами продолжаются.

Финляндия после 25 августа может пустить самолеты в Россию.

- По сообщению генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, ограничения на пересечение границы снимут только если показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в определенном государстве будет составлять не больше 8 случаев заражения на 100 тысяч человек,- сообщили в АТОР.

Еще одна европейская страна, Эстония, будет закрыта для россиян минимум до 31 августа. Россия вошла в список стран, которых эстонцы отнесли к группе государств с высоким иском заражения. Если число заболевших в России продолжит снижаться к концу лето, то Эстония может уже с сентября принимать туристов из РФ.

Прибывающие в Россию иностранцы обязаны будут предоставить справки об отсутствии коронавируса. Тем, кто летит из России в Британию, придется две недели соблюдать карантин, в Турции и Танзании у гостей измерят температуру и в случае подозрений на коронавирус, отправят на тестирование.

ИСТОЧНИК KP.RU