Голикова рассказала о важности вакцинации против гриппа

29 Июль 2020 2020-07-29T15:11:30+03:00

По прогнозу экспертов, в России ожидается сочетанная циркуляция вирусов гриппа А и В совместно с коронавирусом

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Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян пройти вакцинацию против гриппа. По ее словам, эксперты прогнозируют, что в эпидемический сезон в России ожидается сочетанная циркуляция вирусов гриппа А и В и коронавируса.

Голикова сообщила, что вакцинацией против гриппа должны быть охвачены не менее 60 процентов населения, из групп риска - не менее 75 процентов. Одна поставка вакцины произойдет 31 августа этого года. Вице-премьер рассказала, что к моменту начала эпидемии коронавирусной инфекции в России было привито от гриппа почти 74 миллиона человек, что составляет около 50 процентов населения страны, при это более 18 миллиона прививок было сделано детям.

Кроме того, Голикова сообщила о планах правительства провести в регионах России ПЦР-скрининг на 17 респираторных вирусов.

«Мы планируем провести скрининговое обследование населения методом ПЦР на 17 респираторных вирусов, включая вирусы гриппа А и В и COVID-19», - сообщила вице-премьер в ходе совещания, на котором обсуждали санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, а также профилактика и лечение респираторно-вирусных инфекций и вопрос готовности российской системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

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ИСТОЧНИК KP.RU