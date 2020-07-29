2020-07-29T15:14:08+03:00
Наука

Австралийские ученые назвали новые виды мух в честь героев вселенной Marvel

«Имена» помогут спасти жизни, если человек получит укус такой мухи
Анастасия РЫШКОВА
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австралийские мухи получили имена в честь героев Marvelавстралийские мухи получили имена в честь героев MarvelФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые из Австралии назвали пять новых видов мух в честь героев вселенной Marvel. Всего было открыто 165 видов, но лишь пять стали счастливыми обладателями известных имен. Об этом сообщается на портале государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии.

Хуанита Родригес, эксперт объединения, рассказала, что выбор обусловлен не только уникальностью, но и важностью. Понимая разницу между видами, специалисты смогут спасти чьи-то жизни.

По данным ученых, четыре вида получили яркие названия вселенной комиксов: муха Daptolestes bronteflavus (светлый гром) названа в честь Тора, муха Daptolestes illusiolautus (элегантная хитрость) – в честь Локи, Daptolestes feminategus (женщина, одетая в кожу) – носит новое название из-за своей схожести с Черной вдовой, а Humorolethalis sergius (что с латинского переводится как влажный и смертельный) названа в честь Дэдпула.

У последней, на тельце есть отметки, которые делают ее похожей на персонажа комиксов. И еще один новый вид был назван в честь создателя комиксов Стэна Ли - Daptolestes leei. У этой мухи есть отметины вокруг глаз, которые похожи на очки и усы, за что ей было отдано почетное имя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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