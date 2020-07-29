Посольство РФ не получало информации от Минска о задержании россиян
Российское посольство 28 июля заявило, что не получало официальной информации от компетентных белорусских органов о задержании российских граждан. Об этом сообщил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
- Дипломатическое представительство не располагает официальной информацией о задержании под Минском граждан России. Мы запросим официальную информацию у компетентных органов Белоруссии, - рассказал Мезенцев в интервью ТАСС.
Напомним, что минувшей ночью появились данные о задержании правоохранителями Беларуси под Минском 32 человек. По мнению белорусских силовиков, задержанные являются российскими гражданами, которые собирались дестабилизировать обстановку в государстве во время выборов.
Информационное агентство БелТА написало, что задержанные – сотрудники «иностранной частной военной компании Вагнера», которую связывают с боевыми действиями на территории Сирии, Ливии и некоторых странах Африки. Белорусские силовики уверяют, что в государство в общей сложности прибыли более 200 человек. При этом при себе у них, что весьма необычно, была только ручная кладь и три чемодана на всех.
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