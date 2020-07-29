2020-07-29T16:24:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Попова заявила о неспособности коронавируса размножаться в воде

Инфекция не устойчива к воздействию температур
Ксения АНУФРИЕВА
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Попова заявила о неспособности коронавируса размножаться в водеПопова заявила о неспособности коронавируса размножаться в водеФото: Мария ЛЕНЦ
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Коронавирусная инфекция не способна размножаться в воде, как в морской, так и в пресной. Об этом во время совещания с российским президентом Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической ситуации из-за пандемии в среду, 29 июля, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Эксперт отметила, что инфекция также не устойчива к воздействию температур, поэтому легко «убивается» кипячением.

- Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается. Однако вместе с тем он может там сохраняться. Кроме того, доказано, что коронавирусная инфекция не устойчива к воздействию температур. Если воду вскипятить, зараза погибает мгновенно, - объяснила Анна Попова.

Как писал сайт kp.ru, в ходе сегодняшнего совещания глава ведомства также предупредила жителей России о новых вирусах гриппа, которые могут прийти грядущей осенью, когда традиционно увеличивается число респираторных заболеваний. По прогнозу ВОЗ, в нынешнем сезоне стоит ждать вирусов гриппа, от которых ранее, в прошлые сезоны, не прививались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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