2020-07-29T15:19:26+03:00
Общество

Анна Попова рассказала, каких вирусов стоит ждать россиянам

Глава Роспотребнадзора объяснила, почему в этом году особенно актуальна вакцинация от гриппа
Юлия САЛЬНИКОВА
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Анна ПоповаАнна ПоповаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о новых вирусах гриппа. Осенью традиционно увеличивается число респираторных заболеваний. По прогнозу ВОЗ, в нынешнем сезоне стоит ждать вирусов гриппа, от которых ранее, в прошлые сезоны, не прививались.

- Это подчеркивает актуальность вакцинации,- сказала на совещании с президентом по поводу эпидситуации в России Анна Попова. - Всю весну и эту часть лета мы работали с моноинфекцией. И наши стационары нацелены были на работу с одной инфекцией. Грядущий период говорит, что это будут люди с разными вирусами.

Глава Роспотребнадзора объяснила - таких пациентов нельзя размещать в одной палате. Так что важно снизить число зараженных гриппом, тем более от него есть вакцина, тогда как от коронавируса препарат - на стадии разработки. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцина от Центра Гамалеи будет зарегистрирована уже в августе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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