Эффективность гидроксихлорохина против коронавируса не подтвердили

29 Июль 2020 2020-07-29T20:32:42+03:00

Препарат не будут применять для лечения инфекции

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Эффективность гидроксихлорохина против коронавируса не подтверждена. Об этом сообщила в среду, 29 июля, Всемирная организация здравоохранения.

Ранее специалисты ВОЗ временно приостанавливали испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от заболевания, чтобы убедиться, приносят ли данные препараты какую-либо пользу при лечении.

Как ранее писал сайт kp.ru, национальный институт здравоохранения Соединенных Штатов пришел к такому же выводу в прошлом месяце. Исследования специалистов показали, что гидроксихлорохин никак не помогает лечить коронавирусную инфекцию, поэтому все испытания этого вещества в Штатах были остановлены. При этом медики отмечали, что вещество не наносит вреда здоровью человека.

Тем временем в России уже есть 17 перспективных вакцин, часть которых уже на финальных стадиях испытаний. Две вакцины должны получить разрешение на производство уже в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU