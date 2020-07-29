2020-07-30T00:41:40+03:00
Коронавирус Covid-19

На Украине мужчина в третий раз заболел коронавирусом

Всего в стране выявлено более 67 случаев инфицирования covid-19
Юлия КЕКОВА
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На Украине мужчина в третий раз заболел коронавирусомНа Украине мужчина в третий раз заболел коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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На Украине у жителя жителя Тернопольской области медики в третий раз диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом заявил начальник управления здравоохранения областной госадминистрации Владимир Богайчук.

По его словам, необходимо и важно понимать, что "даже если человек уже переболел covid-19, то это не защищает от повторного заболевания", цитирует Богайчука местное издание "Тернополяне".

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины сообщило о 67 597 случаях заражения граждан вирусом с начала его распространения на территории государства, умерли от covid-19 - 1 650 человек, выздоровели 37 394 пациента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы заразиться коронавирусом. По его словам, он "хотел на себе пройти этот этап, чтобы людям было легче". Как прокомментировали сами украинцы этот посыл, если их глава государства такой экстремал, то лучше, чтобы он попробовал прожить на среднюю зарплату или пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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