2020-07-30T17:27:23+03:00
Общество

Встретит Новый год под арестом: Михаилу Ефремову продлили меру

Срок домашнего ареста актеру продлится до 22 января
Ксения АНУФРИЕВА
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Ефремову продлили срок домашнего ареста до 22 январяЕфремову продлили срок домашнего ареста до 22 январяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП в Москве, продлили срок домашнего ареста до 22 января этого года. Об этом сообщили корреспонденты kp.ru из зала суда.

Первое заседание Пресненского суда Москвы по уголовному дела Ефремова прошло в четверг, 30 июля. Помимо продления срока домашнего ареста, суд также отказал обвиняемому в двухчасовых прогулках.

- Данное решение мы считаем вполне адекватным. В целом пока все складывается примерно так, как мы и предполагали. Ждем следующего слушания, - прокомментировал решение суда адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Сегодня суд рассматривал ходатайство о признании гражданской жены погибшего в аварии Сергея Захарова Ирины Стеховой потерпевшей в рамках данного дела. Первое заседание по существу уголовного дела назначили на 5 августа.

Как ранее писал сайт kp.ru, первое заседание по делу Ефремова должно было пройти в Пресненском суде российской столицы еще вчера, однако его было решено перенести на 30 июля. Примечательно, что правозащитники подсудимого на вчерашнее слушание так и не явились. Многие посчитали что такая неявка – это просто повод выиграть время и оттянуть начало слушаний.

Адвокат Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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