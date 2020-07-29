Сергей Жорин назвал причины, по которым адвокаты Ефремова не явились на первое заседание

29 Июль 2020 2020-07-29T16:49:20+03:00

Первое заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера перенесли на несколько дней

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Московский Пресненский суд начал рассматривать дело о смертельной аварии, которую устроил российский актер Михаил Ефремов. Сегодняшнее первое заседание решено было перенести на 30 июля.

Примечательно, что правозащитники подсудимого так и не явились на заседание. Адвокат Эльман Пашаев заранее предупреждал о своем отсутствии из-за большого количества дел в производстве. Многие посчитали что такая неявка – это просто повод выиграть время и оттянуть начало слушаний. В эфире Радио «Комсомольская правда» правозащитник Сергей Жорин рассказал, почему адвокаты Ефремова сегодня не явились в суд.

- Ситуации бывают разные. Случаются объективные причины, когда адвокаты действительно заняты в других процессах. Бывает такое, что нужно больше времени для каких-либо целей: чтобы подготовиться, получить доказательства. А бывает, как в кино «Белое солнце пустыни», когда у Сухова спросили – тебя сразу убить или помучаешься?, - сообщил Сергей Жорин.

Он подчеркнул, что иногда адвокаты не являются на заседания по неуважительным причинам, не предоставляя позже подтверждения того, что они отсутствовали из-за объективных обстоятельств. В таком случае суд может направить частное определение в палату для рассмотрения и даже привлечь недобросовестных правозащитников к ответственности, вплоть до лишения статуса.

Кроме того, суд может в дальнейшем не простить такие прогулы и назначить обвиняемому обязательного адвоката по 51-ой статье. Тогда слушания по делу будут продолжены в штатном порядке.

По словам адвоката семьи погибшего в ДТП Захарова Александра Добровинского, в уголовном деле Михаил Ефремов фигурирует не как актер или заслуженный артист Российской Федерации, а как бизнесмен, индивидуальный предприниматель. Сергей Жорин объяснил, что ход дела это не меняет, ведь Ефремова, в первую очередь, - гражданин России.

- Здесь он гражданин, на него распространяется законодательство России. А кто он там – бизнесмен, актер, кто-то еще, - это обстоятельство, характеризующее личность, которое суд будет учитывать, но я не думаю, что это существенно на что-то повлияет, - уточнил правозащитник.

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня за закрытыми дверями судья Абрамова рассматривала ходатайство о переносе слушаний на другую дату. Первое заседание стало скорее «техническим», но, несмотря на это, на него явилось большинство участников событий. Сразу после оглашения решения о переносе даты заседания, Ефремова доставили домой. У подъезда его уже поджидали десятки журналистов, но общаться с прессой актер не стал, грубо захлопнув дверь перед представителям СМИ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793227" frameborder="0"></iframe> У суда пришлось разгонять толпу, чтобы провести Михаила Ефремова.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU