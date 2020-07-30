Посол объяснил: задержанные в Минске россияне опоздали на самолет

30 Июль 2020 2020-07-30T17:30:47+03:00

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Задержанные под Минском граждане России направлялись транзитом в третью страну, но из-за опоздания на рейс остались и поселились в санаторий "Белорусочка" в Белоруссии. Об этом 30 июля рассказал российский посол в Минске.

В настоящее время Москва ждёт от компетентных органов Белоруссии доказательств, подтверждающих обоснованность задержания россиян. До тех пор, по словам посла, дипломатическое представительство будет обеспечивать защиту прав задержанных граждан России.

ИСТОЧНИК KP.RU