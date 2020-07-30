Марсоход НАСА отправился в космос на российском двигателе
В четверг, 30 июля, ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Марсоход отправился на поиски следов жизни на Красной планете. В Роскосмосе отметили, что успешный запуск ракеты обеспечил двигатель РД-180 российского производства.
- Двигатель РД-180 производства НПО "Энергомаш" обеспечил успешный запуск миссии NASA к Марсу. Поздравляем Игоря Александровича Арбузова и коллектив этого предприятия с качественной работой!, - написали представители государственной космической корпорации на своей странице в Twitter.
Российский "Энергомаш" производит двигатели РД-180, которые поставляются для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании - Orbital ATK поставляются двигатели РД-181.
Напомним, что по расчетам , марсоход достигнет поверхности Красной планеты 18 февраля следующего года. Его основная цель - поиски возможных следов жизни в марсианском кратере Йезеро, где ранее, как думаю ученые, располагалось озеро. Марсоход будет изучать осадочные породы планеты и собирать их образцы в специальный ящик, установленный на его борту. На создание марсохода NASA потратило около 2,5 миллиарда долларов.
Ракета-носитель Аtlas V стартовала во Флориде с исследовательским ровером Рerseverance.
ИСТОЧНИК KP.RU