2020-07-30T20:46:14+03:00
Наука

Марсоход НАСА отправился в космос на российском двигателе

Успешный запуск ракеты Atlas V обеспечил российский двигатель РД-180
Ксения АНУФРИЕВА
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Марсоход НАСА отправился в космос на российском двигателе. Фото: twitter госкорпорации "Роскосмос"Марсоход НАСА отправился в космос на российском двигателе. Фото: twitter госкорпорации "Роскосмос"
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В четверг, 30 июля, ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Марсоход отправился на поиски следов жизни на Красной планете. В Роскосмосе отметили, что успешный запуск ракеты обеспечил двигатель РД-180 российского производства.

- Двигатель РД-180 производства НПО "Энергомаш" обеспечил успешный запуск миссии NASA к Марсу. Поздравляем Игоря Александровича Арбузова и коллектив этого предприятия с качественной работой!, - написали представители государственной космической корпорации на своей странице в Twitter.

Российский "Энергомаш" производит двигатели РД-180, которые поставляются для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas фирмы United Launch Alliance. Другой американской компании - Orbital ATK поставляются двигатели РД-181.

Напомним, что по расчетам , марсоход достигнет поверхности Красной планеты 18 февраля следующего года. Его основная цель - поиски возможных следов жизни в марсианском кратере Йезеро, где ранее, как думаю ученые, располагалось озеро. Марсоход будет изучать осадочные породы планеты и собирать их образцы в специальный ящик, установленный на его борту. На создание марсохода NASA потратило около 2,5 миллиарда долларов.

Ракета-носитель Аtlas V стартовала во Флориде с исследовательским ровером Рerseverance.

ИСТОЧНИК KP.RU

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