США запустили самый большой в мире марсоход для поиска жизни на Красной планете

30 Июль 2020 2020-07-30T15:19:41+03:00

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В четверг, 30 июля, США запустили к Марсу ракета-носитель Atlas V с самым большим в мире марсоходом Perseverance («Настойчивость») и вертолетом Ingenuity («Изобретательность»). Они отправились для поисков следов жизни на Красной планете. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«КП» ведет прямую онлайн-трансляцию запуска аппарата Perseverance, который должен сесть на «Красной планете» в феврале 2021 года.

Носитель Atlas V стартовал во Флориде с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в 07:50 по времени Восточного побережья США (14:50 по московскому времени).

Планы у NASA действительно грандиозные - в 2024 году отправить астронавта на Луну, а в 2030 - на Марс. Perseverance стал уже пятым американским марсоходом, который США отправляет на изучение Красной планеты.

Пятый марсоход стал самым большим в мире. Perseverance весит 1025 килограммов, а его длина и ширина составляют 3 и 2,7 метра, соответственно.

На аппарате установлен бур для отбора проб из марсианской почвы для поиска признаков микробной жизни, инструменты для химического и минералогического анализа почвы, а также ультрафиолетовый спектрометр для обнаружения органических веществ и рентгеновский спектрометр с тепловизором.

Свои поиски он будет осуществлять при помощи роботизированной руки, а специалисты NASA смогут увидеть весь процесс при помощи видеокамеры.

Специальный аппарат MOXI, которым оснащен марсоход, попытается вырабатывать кислород из диоксида углерода, присутствующего в марсианской атмосфере, а также микрофонами и датчиками для метеорологических наблюдений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793524" frameborder="0"></iframe> Ракета-носитель Аtlas V стартовала во Флориде с исследовательским ровером Рerseverance.

ИСТОЧНИК KP.RU