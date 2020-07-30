Посол: задержанные под Минском россияне пересекли границу официально
Задержанные под Минском граждане России пересекли границу официально, предъявив пограничникам документы, дающие основание вести рабочую деятельность. Об этом сообщил 30 июля российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
— Они имели заключенные трудовые контракты с одной из фирм, данными о которой посольство располагает, — пояснил дипломат в эфире Первого канала.
Напомним, что в российской министерстве иностранных дел подтвердили информацию о том, что задержанные россияне следовали через белорусскую территорию транзитом. На самом деле, они направлялись в Стамбул и имели на руках все необходимые для подтверждения этого факта бумаги, но задержались в Минске из-за того, что не успели попасть на свой самолет.
В ведомстве отметили, что рассчитывают на объективное расследование истинных причин нахождения россиян в Минске с белорусской стороны.
Посол до этого говорил, что россияне ехали в другую страну из-за заключенного трудового договора с одной из-за коммерческих организаций, что также подтверждается документами.
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ИСТОЧНИК KP.RU