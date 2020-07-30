2020-07-30T21:48:10+03:00
В мире

Вандалы обезглавили памятник маршала Рокоссовского в Польше

Правоохранители выясняют, как скульптура весом около 600 кг оказалась посреди поля и лишилась головы
Ксения АНУФРИЕВА
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Вандалы обезглавили памятник маршала Рокоссовского в Польше. Фото: фейсбук польского портала fakty.lca.plВандалы обезглавили памятник маршала Рокоссовского в Польше. Фото: фейсбук польского портала fakty.lca.pl
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В польском Легнице неизвестные вандалы украли и обезглавили памятник маршала Константина Рокоссовского. Инцидент произошел минувшей ночью, а уже днем статую нашли в поле у Щитницкой улицы, сообщает местный информационный портал lca.pl.

Скульптура маршала Константина Рокоссовского, надо отметить, весит примерно 600 килограммов. Она была установлена у кладбища Красной армии и являлась частью экспозиции легницкого Музея меди. Утром обнаружившие пропажу монумента сотрудники музея обратились в правоохранительные органы, чуть позже часть фигуры с отрубленной головой нашли в поле.

В настоящее время полицейские ищут причастных к этому инциденту и свидетелей происшествия. Следователи пытаются выяснить, как тяжелая скульптура за одну ночь оказалась так далеко от площади, а также ведут поиски головы маршала.

Отмечается, что это не первый случай вандализма в отношении памятников Рокоссовскому в Легнице.

Как ранее писал сайт Kp.ru, множество памятников известным личностям пострадало во время массовых акций протеста в США. Президент страны Дональд Трамп недавно разрешил арестовывать уничтожающих памятники вандалов. За подобные нарушения в США теперь могут посадить на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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