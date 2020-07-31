На орбите число обломков взорвавшегося "Фрегата" выросло втрое

31 Июль 2020 2020-07-31T05:48:39+03:00

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Число обломков взорвавшегося на орбите российского бака разгонного блока "Фрегат" увеличилось в три раза.

Сообщается, что теперь количество частей космического аппарата выросло с 65 до 175. Об этом свидетельствуют данные ВВС США, опубликованные на сайте space-track.org.

Ранее сообщалось, что бак "Фрегата" взорвался на орбите 8 мая, в результате чего образовались 65 обломков различного размера, которые разлетелись на тысячи километров. В "Роскосмосе" тем временем отметили, что произошедшее не угрожают Международной космической станции и российским спутникам.

Эксперты, как с российской, так и с американской стороны, не исключают, что баки, могли перегреться из-за воздействия солнечных лучей до критической температуры, из-за чего и произошел взрыв, если в них оставалось какое-либо количество топлива.

Напомним, начиная с 2000 года и по август 2016 года в космос было запущено 58 разгонных блоков "Фрегат".

ИСТОЧНИК KP.RU