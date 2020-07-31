Иран готов компенсировать Украине стоимость сбитого по ошибке самолёта
Власти Ирана заявили о своей готовности выплатить Украине компенсацию за сбитый в январе Boeing "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает агентство IRNA, приводя слова официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Аббаса Мусави.
При этом он отметил, что среди погибших пассажиров были и граждане Ирана, а также добавил, что переговоры продолжаются, поскольку в теме выплат Киеву остаётся много "технических и юридических аспектов".
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о старте двусторонних переговоров о компенсации в Украине. Он также отметил, что Киев долго добивался начала процесса.
- Процесс не будет лёгким, но мы работаем на результат: достижение справедливости, - заявил министр и добавил, что МИД "приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными", поскольку это поможет родным погибших пассажиров облегчить горе, с которым они живут уже более полугода.
- Мы добьёмся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило, - добавил Кулеба.
8 января самолёт МАУ, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение сразу после взлёта. Погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции.
Тегеран утверждал, что самолёт разбился из-за возгорания в двигателе, но спустя три дня власти признали, что сбили самолёт по ошибке. Оператор системы противоракетной обороны решил, что это США производят воздушную атаку, направив на Иран крылатую ракету.
В конце июля "чёрные ящики" доставили в Париж и расшифровали.
Место крушения Боинга под Тегераном пусто, обломки удалены.
ИСТОЧНИК KP.RU
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