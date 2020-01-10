Иран опроверг версии о попадании ракеты ПВО в рухнувший в Тегеране украинский самолет

10 Янв. 2020 2020-01-10T00:35:01+03:00

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Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг версии о том, что украинский пассажирский самолет Boeing-737-800, который 8 января потерпел крушение, был сбит ракетой иранских ПВО. По его словам, такая атака невозможна даже "с научной точки зрения". Более того, как уверяет Абедзаде, в тот момент на той же высоте находилось еще несколько пассажирских самолетов.

- Версия о том, что самолет был сбит ракетой, не может быть правдой ни при каких обстоятельствах, - цитирует Абедзаде РИА Новости.

Он заявил, что от версии с ракетной атакой отказались еще и потому, что пилоты попытались вернуть самолет в аэропорт вылета. Чиновник также подчеркнул готовность Ирана предоставить всем заинтересованным сторонам данные о расследовании авиакатастрофы. По его словам, при необходимости расшифровка данных черного ящика может быть проведена во Франции или в другой стране.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на Западе предполагают, что украинский Boeing сбит иранской ракетой. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек. Среди них 63 гражданина Канады. В стране уже выразили свою готовность подключиться к расследованию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ИСТОЧНИК KP.RU