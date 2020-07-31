2020-07-31T11:44:00+03:00
Экономика

Цена золота взлетела

Стоимость драгоценного металла обновила исторический максимум
Юлия САЛЬНИКОВА
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Золото, в отличие от валют, демонтирует уверенный рост ценыЗолото, в отличие от валют, демонтирует уверенный рост ценыФото: REUTERS
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Цена золота выросла на 2 процента и составила 2 005,4 доллара за тройскую унцию. Такие данные по итогам торгов на бирже Comex приводит ТАСС.

Таким образом, стоимость драгоценного металла обновила исторический максимум с января 2012 года.

- Золото выросло почти на 11% в этом месяце, его самый большой ежемесячный процентный прирост с января 2012 года, -сообщает Reuters.

Аналитики рынка считают, что на фоне инфляции и скачков курсов валют, золото - оплот стабильности.

- Тем не менее, дальнейший рост зависит от спроса инвесторов, - сказали эксперты агентства ANZ.

Серебро подорожало на 2,6% до 24,16 долларов за унцию.

Американская валюта продолжает падение из-за нестабильной ситуации с коронавирусом, эпидемиологи говорят, что страна входит в новый кризисный этап. Не добавило стабильности заявление президента США Дональда Трампа о возможном переносе выборов, его заявление в Twitter вызвало распродажу американских акций. Евро, наоборот, укрепляет свои позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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