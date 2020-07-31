2020-07-31T18:59:15+03:00
В мире

Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии

По данным СМИ, один человек погиб, еще 50 пострадали
Ксения АНУФРИЕВА
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Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии. В результате инцидента погиб один человек, еще 50 пострадали. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает издание Reuters со ссылкой на местное телевидение.

В интервью изданию пресс-секретарь окружного командования операций по оказанию помощи, которая находилась на месте событий, подтвердила, что десятки человек серьезно ранены, а также рассказала, что на месте происшествия работают аварийные службы. Подробности и причины крушения поезда пока что неизвестны.

Как ранее писал сайт kp.ru, 29 июля в американском штате Аризона сошел с рельсов грузовой поезд. Из-за масштабного возгорания вагонов мост, на котором находился состав во время инцидента, частично обвалился в воду. На опубликованных кадрах с места события видно по-настоящему апокалиптический пожар и клубы дума, поднимающиеся в воздух. Поезд перевозил легковоспламеняющееся вещества.

Крушение высокоскоростного поезда в Португалии .

ИСТОЧНИК KP.RU

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