Плющенко сказал, как отреагировала Трусова на новость про Косторную

1 Авг. 2020 2020-08-01T00:24:14+03:00

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В академии у Евгения Плющенко в новом сезоне будут сразу две фигуристки, которых воспитала Этери Тутберидзе. К Александре Трусовой на льду присоединится еще и Алена Косторная. Решение о ее уходе из группы в пятницу, 31 июля, озвучила сама Этери Георгиевна, сделав пост у себя в Инстаграме.

А какова была реакция Трусовой на то, что у нее на льду будет теперь в напарницах Алена? К этой новости, по словам Плющенко, Саша отнеслась совершенно нормально, не увидев проблем.

- Она готова тренироваться. И то, что Алена хочет кататься на льду одна, - ерунда, у нее с этим нет проблем, и сегодня она мне это озвучила, - сказал Евгений Плющенко в интервью ТАСС.

Напомним, что в прошлом сезоне у тренерского штаба Этери Тутберидзе выстрелили сразу три подопечные - Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Все они годом ранее были в тройке лучших на взрослом чемпионате России, опередив именитых конкуренток. И вот теперь у Этери остается только Анна Щербакова. Косторная и Трусова - ушли к Плющенко.

ИСТОЧНИК KP.RU