2020-08-01T00:24:14+03:00
Спорт

Плющенко сказал, как отреагировала Трусова на новость про Косторную

Две фигуристки будут теперь тренироваться вместе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Алена Косторная.Алена Косторная.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В академии у Евгения Плющенко в новом сезоне будут сразу две фигуристки, которых воспитала Этери Тутберидзе. К Александре Трусовой на льду присоединится еще и Алена Косторная. Решение о ее уходе из группы в пятницу, 31 июля, озвучила сама Этери Георгиевна, сделав пост у себя в Инстаграме.

А какова была реакция Трусовой на то, что у нее на льду будет теперь в напарницах Алена? К этой новости, по словам Плющенко, Саша отнеслась совершенно нормально, не увидев проблем.

- Она готова тренироваться. И то, что Алена хочет кататься на льду одна, - ерунда, у нее с этим нет проблем, и сегодня она мне это озвучила, - сказал Евгений Плющенко в интервью ТАСС.

Напомним, что в прошлом сезоне у тренерского штаба Этери Тутберидзе выстрелили сразу три подопечные - Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Все они годом ранее были в тройке лучших на взрослом чемпионате России, опередив именитых конкуренток. И вот теперь у Этери остается только Анна Щербакова. Косторная и Трусова - ушли к Плющенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24