Наталия Орейро рассказала, зачем ей гражданство России

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:03:48+03:00

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Звезда сериала "Дикий ангел", латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро рассказала, что не собирается переезжать в Россию, но хочет получить гражданство в качестве благодарности за любовь россиян.

- Для меня это было бы честью с символической точки зрения; конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они мне дают, - рассказала Орейро в беседе с РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU