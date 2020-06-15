2020-06-15T08:40:47+03:00
Звезды

Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства

Все началось с шутки в программе Ивана Урганта, когда звезда "Дикого ангела" попросила у Путина дать ей российский паспорт
Юлия САЛЬНИКОВА
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Наталия подала документы в посольство России в Аргентине Фото Сергей Фадеичев/ТАССНаталия подала документы в посольство России в Аргентине Фото Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Наша Наташа", как прозвали Наталию Орейро российские фанаты, может стать нашей и по паспорту. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

- Все началось с шутки. Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство.

Певица Наталия Орейро о российском туре.

Она сказала, что это была скорее шутка, чем просьба. Но мысль засела в голове, Наталия много раз признавалась, что ей нравится Россия, эту страну она называла вторым домом. Причем была здесь певица во все времена года, даже в суровые морозы латиноамериканская певица смогла оценить все красоты страны. Говорит, что путешествовала по городам России даже больше, чем многие российские артисты.

- Вот уже 20 лет я практически ежегодно приезжаю в Россию, и с первого же визита в 2001 году я почувствовала большую духовную связь с этой нацией. Я почувствовала себя очень близкой с этими людьми, с их культурой и историей. История России - это очень мощная, большая история, полная храбрости, мужества, выносливости,- сказала Орейро.

Певица стала интересоваться историей России, в 2002 году посетила Волгоград, говорит, что осталась под большим впечатлением в скульптуры Родина-мать. Она называет себя поклонницей русских писателей, поэтов, даже выучила несколько песен на русском языке. Кстати, изучение русского языка ей дается легко, сложностей с пониманием других, признается, не возникало ни разу.

Документы на российское гражданство она подала в посольство России в Аргентине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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