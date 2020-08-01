Британским врачам запретили называть людей с ожирением «коренастыми»

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:23:08+03:00

Пациентам с ожирением теперь нельзя советовать "есть поменьше" Фото: EASTNEWS/AFP

Изменить размер текста: A A

В Великобритании вводят новые плавила работы врачей с пациентами, страдающими ожирением.

Изменения - часть большой программы, инициированной премьер-министром Борисом Джонсоном. Он назвал британцев самой толстой нацией и уверен, что и сам тяжело перенес коронавирус только потому что имел лишний вес. К осени, новой волне заболевания, граждан собираются сделать стройнее: вводят запрет на рекламу нездоровой еды, в СМИ и на улице появятся мотивационные сообщения с призывом худеть.

Теперь вот и врачам запретили использовать при общении с пациентами с ожирением немедицинские термины, сообщает Daily Mail.

Разработали даже специальный словарь. Медикам нельзя называть пациентов "коренастыми", запрещены угрожающие и унижающие комментарии, вроде советов: "посмотрите на себя в зеркало" или "у вас жир трясется". Все эти высказывания считаются отныне дискриминацией.

В отчете приводят реальные случаи, с которыми столкнулись пациенты. Например, одну женщину врач схватил за живот и потряс, после чего заявил медсестре, что даме необходимо "сначала (до лечения) избавиться вот от этого".

- В руководстве говорится, что врачи должны избегать использования "угрожающих" фраз. Нельзя говорить пациентам: "Если вы не похудеете, у вас в конечном итоге будет отрублена нога, или вы просто умрете",- приводит текст руководства издание.

Еще врачам нельзя советовать пациентам с ожирением...есть меньше. Потому что это не работает. Все дело в гормональном нарушении, из-за которого полные люди испытывают особенное удовольствие и даже зависимость от пищи.

- Сказать человеку, живущему с ожирением, есть меньше, все равно, что сказать человеку, страдающему астмой, дышать меньше,- советуют врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU