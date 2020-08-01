2020-08-01T16:06:01+03:00
Общество

Начнется ли массовое производство вакцины от коронавируса сразу после клинических исследований, рассказал вирусолог

Более масштабные исследования вакцина проходит уже после регистрации, объяснил Георгий Викулов в эфире Радио "Комсомольская правда"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Центр Гамалеи первым в России завершил испытания вакцины, но в стране еще 16 прототипов препаратаЦентр Гамалеи первым в России завершил испытания вакцины, но в стране еще 16 прототипов препаратаФото: Олег ЗОЛОТО
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Вирусолог рассказал, что означает завершение клинических испытания первой российской вакцины против коронавируса.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 1 августа объявил о подготовке документов для регистрации вакцины от Центра Гамалеи. Сама вакцинация начнется в октябре - первыми прививку получат врачи и учителя. Но работа над препаратом завершена:

- Это не означает, что ее можно в массовом порядке использовать. Потому что есть определенная процедура согласований,- объяснил в эфире Радио "Комсомольская правда" Георгий Викулов, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист-аллерголог-иммунолог.

Он объяснил, что для регистрации проводятся не такие масштабные исследования, как после регистрации.

- На мой взгляд, нужны еще более масштабные исследования, как, например, в США запланированы исследования с участием 30 тысяч пациентов. И это не случайно. Я еще раз повторяю, что «вот-вот» неприменимо к вакцинам,- сказал Викулов.

Если этап проверки затянется, то сроки массовой вакцинации могут отодвинуть, считает эксперт.

- Потому что одно дело – анонсировать, а другое дело – выполнить это в намеченные сроки,- уточнил он.

Другие научные группы продолжат исследования, несмотря на то, что центр Гамалеи был первым. В России 17 различных прототипов вакцин.

- Никто не приостанавливает начатую работу, работа продолжается. Потому что, еще раз подчеркиваю, исследования в полном объеме не завершены, они проводятся. Требуются еще дополнительные исследования, которые сейчас проводятся. Не забывайте, что еще как минимум два с половиной месяца до анонсированного срока,- пояснил вирусолог.

Мурашко: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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