Глава Минздрава заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

1 Авг. 2020 2020-08-01T17:44:58+03:00

Кроме того, прививка будет добровольной

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Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной и бесплатной.

- Планируем, она будет покрываться из бюджета,- приводит слова главы ведомства "Интерфакс".

В России завершены испытания первой вакцины от коронавируса, препарат, который создали в Центре Гамалеи, проверили на добровольцах. Доказана безопасность вакцины. Министр здравоохранения сообщил, что ученые готовят документы для регистрации. Массовая вакцинация начнется уже в октябре, первыми прививку получат врачи и учителя.

Готовность первой вакцины еще не означает, что другие исследовательские группы прекратят работы, они продолжат создание своих вариантов препарата, который вызывает иммунитет от коронавируса. Всего в стране 17 прототипов вакцины. Но и вакцину от Центра Гамалеи тоже будут продолжать исследовать уже после регистрации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793842" frameborder="0"></iframe> Мурашко: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU