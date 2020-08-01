2020-08-01T17:44:58+03:00
Общество

Глава Минздрава заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Кроме того, прививка будет добровольной
Юлия САЛЬНИКОВА
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Михаил Мурашко Фото: Николай Галкин, ТАССМихаил Мурашко Фото: Николай Галкин, ТАСС
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Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной и бесплатной.

- Планируем, она будет покрываться из бюджета,- приводит слова главы ведомства "Интерфакс".

В России завершены испытания первой вакцины от коронавируса, препарат, который создали в Центре Гамалеи, проверили на добровольцах. Доказана безопасность вакцины. Министр здравоохранения сообщил, что ученые готовят документы для регистрации. Массовая вакцинация начнется уже в октябре, первыми прививку получат врачи и учителя.

Готовность первой вакцины еще не означает, что другие исследовательские группы прекратят работы, они продолжат создание своих вариантов препарата, который вызывает иммунитет от коронавируса. Всего в стране 17 прототипов вакцины. Но и вакцину от Центра Гамалеи тоже будут продолжать исследовать уже после регистрации.

Мурашко: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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