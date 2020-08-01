2020-08-01T19:48:38+03:00
В мире

Американцы стали получать загадочные посылки из Китая, но никто их не заказывал

На упаковке ложно указано, что внутри украшения или наушники
Юлия САЛЬНИКОВА
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Посылки получили сотни американцевПосылки получили сотни американцевФото: REUTERS
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Жители США и Японии стали получать странные посылки из Китая. Хотя никто из получателей никаких заказов не делал и не ожидал. Содержимое желтых почтовых пакетиков с отметкой "Почта Китая" всегда одинаковые, несмотря на разные маркировки на отправлении.

Снаружи может быть написано, что в посылке украшения, наушники или игрушки. На самом деле там семена. В полиции просят жителей сообщать им о таких "подарках".

В министерстве сельского хозяйства США выяснили, что все это - безвредные семена растений, горчицы, цветущий растений, овощей - всего 14 видов.

- Другая проблема заключается в том, что на семенах, по-видимому, имеется неизвестное покрытие, возможно, инсектицид или фунгицид, - сказал Reuters Робин Прайснер, специалист по контролю за семенами в Департаменте сельского хозяйства США.

Он сам не видел, но ему сообщили, что семена покрыты "чем-то фиолетовым".

По одной из версий, это может быть рекламный ход одной из компаний. В Китае же говорят, что пакетики не имеют отношения к ним, и желтые упаковки просто кто-то подделал.

Отношения между США и Китаем ухудшились из-за пандемии коронавиурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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