Британский пилот Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании

2 Авг. 2020 2020-08-02T19:17:58+03:00

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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон первым преодолел трассу «Сильверстоун» и одержал победу на четвертом этапе «Формулы-1» Гран-при Великобритании, что позволило ему сохранить лидерство в чемпионате.

При этом победе британца не помешал прокол левого переднего колеса на последнем круге, в результате он финишировал на трех колесах.

Вторым финишировал гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен. Третьим стал пилот Ferari Шарль Леклерс. Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят сошел с дистанции в результате аварии.

Хэмилтон выиграл уже третью гонку подряд в текущем сезоне и седьмую - на домашнем этапе, и стал рекордсменом «Формулы-1», опередив Алена Проста, побеждавшего шесть раз во Франции.

Напомним, на предыдущий гонке, Гран-при Венгрии, британец повторил рекорд семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэля Шумахера по количеству побед на одной трассе, выиграв гонку на венгерском «Хунгароринге» в 8-й раз. Немец столько же раз одержал победу на французском автодроме «Маньи-Кур». Всего за карьеру Хэмилтон одержал 87 побед, и приближается к еще одному рекорду Шумахера (91 победа).

ИСТОЧНИК KP.RU