Прояснена судьба сотен таинственных посылок с семенами из Китая

2 Авг. 2020 2020-08-02T19:32:32+03:00

Жители нескольких стран получали по почте пакетики, на упаковке которых ложно указано, что внутри украшения или наушники

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Министерство сельского хозяйства Соединённых Штатов разгадало тайну получения сотнями людей из США, Канады, Новой Зеландии и Великобритании, посылок в виде желтых почтовых пакетиков с отметкой «Почта Китая», и с пометками, что внутри украшения, наушники или игрушки, а на самом деле в упаковке находились семена.

Как передает The Business Insider, эксперты американского ведомства провели подробный анализ содержимого загадочных посылок, и пришли к выводу, что это семена не опасны для жизни. Так в пакетики находились семена роз, мяты, розмарина, лаванды, капусты, горчицы, вьюнка.

По словам представителя Минсельхоза США Осамы эль-Лисси, целью отправителей является не вредоносная атака, а мошенничество со стороны недобросовестных продавцов из китайских интернет-магазинов для накрутки рейтингов.

Как пояснили в ведомстве, согласно мошеннической схеме, подставной покупатель заказывает товар и указывает фальшивый адрес за пределами Китая, а после получения посылки на сайте появляется положительный отзыв. При этом в качестве посылки отправляют вместо реального товара что-нибудь недорогое, например, семена.

ИСТОЧНИК KP.RU