В Абхазии из-за коронавируса предложили ввести ограничения на границе с Россией

3 Авг. 2020 2020-08-03T00:33:33+03:00

С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Такое предложение было выдвинуто на экстренном совещании медиков и членов оперативного штаба республики

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В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией, чтобы не допустить роста числа заражений коронавирусом в республике.

С таким предложением на экстренном совещании медиков и членов оперативного штаба по COVID-19 выступил депутат парламента Алхас Джинджолия. По его мнению, «на границе по реке Псоу сегодня необходимы ограничительные меры», так как еще до открытия границы в Абхазии произошла вспышка заболевания коронавирусом, «и Гудаутская больница начинает заполняться».

«Ежедневно мы выявляем порядка 8—10 пациентов и уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, а прибавив к нашему населению тех, кто приедет, мы просто «захлебнёмся» и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни кому-либо ещё», - приводит слова члена оперштаба пресс-служба абхазского Минздрава.

Участники экстренного заседания обсуждали план действий в связи с открытием границы и возможным ростом числа заражений COVID-19.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за первые же сутки после открытия границы между Россией и Абхазией ее пересекли более 7,5 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU