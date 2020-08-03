Армия Израиля заявила, что предотвратила теракт на границе с Сирией

3 Авг. 2020 2020-08-03T03:56:20+03:00

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Израильские военные предотвратили теракт на границе с Сирией, нанеся удар по нескольким злоумышленникам, которые якобы пытались спрятать взрывное устройство возле пограничного ограждения. Об этом поздним вечером в воскресенье, 2 августа, сообщила Армия обороны Израиля.

«Мы только что предотвратили попытку со стороны четырех террористов заложить взрывчатку возле пограничного ограждения между Израилем и Сирией. Наши войска и самолеты открыли огонь по этому отряду, и было установлено, что мы попали», - говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном на ее странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 25 июля Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким объектам сирийской армии. Военные еврейского государства заявили, что эта атака стала ответом на обстрел Голанских высот. Среди целей оказались наблюдательные пункты армии САР, а также системы сбора разведданных, расположенные на базах сирийских правительственных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU