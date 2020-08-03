Захват банка в Киеве 3 августа 2020 года: Террорист задержан

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:01:47+03:00

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Спецназ Украины взял штурмом задние банка, где 3 августа 2020 года террорист угрожал устроить взрыв. Подозреваемый задержан.

- Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение,- сообщил заглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.

За несколько минут до штурма террорист вышел в эфир украинского телеканала ZiK, но звук заглушили по требованию полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU