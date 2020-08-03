2020-08-03T16:09:04+03:00
В мире

Захватчик давал интервью: момент штурма банка в Киеве попал на видео

Спецназ взял здание штурмом, террорист захвачен [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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Захватчик давал интервью: момент штурма банка в Киеве попал на видео. Фото: Служба безопасности УкраиныЗахватчик давал интервью: момент штурма банка в Киеве попал на видео. Фото: Служба безопасности Украины
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Момент штурма здание банка в Киеве, которое сегодня захватил террорист, спецназом попало на видео. На оперативных кадрах с места происшествия видно, что захватчик давал журналисту украинского канала ZiK интервью, когда в здание ворвались силовики.

- Сотрудники украинской Службы безопасности задержали нападавшего, который взял в заложники отдел «Универсального банка» Леонардо БЦ, операция захвата прошла успешно. Сейчас идет проверка помещений банка на предметы взрывчатки, - сообщила пресс-служба СБУ на своей официальной странице в Facebook.

Мотивы преступника неизвестны. Фото: Служба безопасности Украины

Мотивы преступника неизвестны. Фото: Служба безопасности Украины

По предварительной информации министерства внутренних дел Украины захватчиком стал 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, его мотивы пока что не известны.

Сотрудники спецназа готовятся к штурму захваченного бизнес-центра в Киеве.

Специалисты предполагают, что захватчик - психически нестабильный человек. Очевидцы происшествия сообщили, что он требовал деньги. По их словам, речь шла о 40 тысячах гривен.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, за несколько минут до штурма террорист вышел в эфир украинского телеканала, но звук заглушили по требованию правоохранительных органов.

Момент задержания террориста Каримова в БЦ «Леонардо» оперативная съемка с места события.

ИСТОЧНИК KP.RU

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