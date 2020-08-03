Регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в течение 10 дней
Регистрация первой российской вакцины от коронавирусной инфекции ожидается в течение десяти дней. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщила глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
- Мы ожидаем регистрацию вакцины от заболевания на территории России в течение десяти суток,- рассказал он в эфире телевизионного канала "Россия-24".
Кирилл Дмитриев также отметил, что к концу текущего года объем производства доз отечественной вакцины может достигнуть десяти миллионов доз за один месяц.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, отечественная вакцина, разработанная учеными центра имени Гамалеи и министерством образования, уже доказала свою эффективность и безопасность в ходе испытаний на добровольцах. Итоговое обследование тестировавших вакцину добровольцев показало наличие у них иммунитета к коронавирусу у всех испытуемых.
ИСТОЧНИК KP.RU
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