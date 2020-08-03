Регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в течение 10 дней

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:23:10+03:00

К концу 2020 года объем производства вакцины может достигнуть 10 миллионов доз в месяц

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Регистрация первой российской вакцины от коронавирусной инфекции ожидается в течение десяти дней. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщила глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

- Мы ожидаем регистрацию вакцины от заболевания на территории России в течение десяти суток,- рассказал он в эфире телевизионного канала "Россия-24".

Кирилл Дмитриев также отметил, что к концу текущего года объем производства доз отечественной вакцины может достигнуть десяти миллионов доз за один месяц.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, отечественная вакцина, разработанная учеными центра имени Гамалеи и министерством образования, уже доказала свою эффективность и безопасность в ходе испытаний на добровольцах. Итоговое обследование тестировавших вакцину добровольцев показало наличие у них иммунитета к коронавирусу у всех испытуемых.

ИСТОЧНИК KP.RU