2020-08-03T16:09:53+03:00
Общество

Медведев предложил ужесточить меры за действия трудовых мигрантов

Ответственность за нанятых иностранцев могут полностью возложить на работодателей
Ксения АНУФРИЕВА
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Медведев предложил ужесточить меры за действия трудовых мигрантовМедведев предложил ужесточить меры за действия трудовых мигрантовФото: REUTERS
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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предложил рассмотреть идею возложить на работодателя полную ответственность за действия нанятого иностранца. Во время совещания по вопросам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции он заявил, что это – жесткая мера, но ее необходимо обсудить.

- В среде экспертов в настоящее время ведется активное обсуждения данной темы, предлагали даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов на российскую территорию. Речь идет о том, чтобы давать иностранцам такое правом, только если от их работодателей получено недвусмысленное подтверждение трудоустройства таких трудовых мигрантов, - рассказал Медведев.

Он подчеркнул, что по данному вопросу следует учесть положительный опыт иностранных государства. Например, в арабском мире есть соответствующие решения, по которым на работодателя возлагается полная ответственность за действия нанятого на работу иностранного гражданина.

- Это жесткая мера, но, тем не менее, обсудить ее, наверное, следует, - заявил Дмитрий Медведев.

Напомним, что в России накануне хотели ввести специальное мобильное приложение «Мигрант», в которое приехавшие на работу в страну иностранцы должны были вносить свои данные. А правоохранительных органах отметил, что приложение позволит разграничить трудовые ресурсы и использовать их наиболее эффективно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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