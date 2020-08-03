Эксперт прокомментировал запрет пополнять анонимные электронные кошельки наличными

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:36:47+03:00

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Сегодня, 3 августа, в силу вступают изменения в закон о платежной системе, согласно которым жители России более не смогут пополнять наличными свои электронные кошельки, не прошедшие идентификацию. Теперь анонимные кошельки можно будет пополнить только с банковского счета. Такое решение в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.

- Дело не только в борьбе с мошенничеством. Самое главное, что хотят поставить барьер на пути отмыва денег, полученных незаконным путем. Или в серой зоне экономики, которая находится вне поля зрения официальных статистических органов или вообще в незаконном обороте. Основная проблем такого незаконного оборота - это из наличного оборота получить безналичный и наоборот. Есть некоторые банковские операции, которые в наличной форме просто запрещены, - объяснил специалист.

Михаил Беляев отметил, что процесс идентификации, подтверждения личности и привязки электронного кошелька к определенному человеку отнюдь не является трудоемким – для любого банка это обычная процедура, которая проходит в электронной форме. Запрет ввели, чтобы было понятно, кто и какие деньги куда переводит, а также из каких источников их получает. Для этих целей банки требуют идентификации по документам, чертам лица, отпечаткам пальцев и так далее.

- Есть определенное сопротивление, потому что мы знаем, что у нас 20 миллионов человек, которые работают без регистрации, получают какие-то деньги, не платят налоги. А заодно присасываются к бюджету для того, чтобы получать всякого рода вспомоществование якобы как неимущие. Вот здесь это достаточно серьезный барьер, - добавил эксперт Российского института стратегических исследований.

Как ранее писал сайт kp.ru, законом вводятся ограничения не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по большому количеству транспортных проектов, а также по сервисам оплаты школьного питания, где тоже применяются электронные переводы.

ИСТОЧНИК KP.RU