"Газпром" обжалует в суде штраф от Польши из-за "Северного потока – 2"
Данные, которые запросил у «Газпрома» польский регулятор UOKiK, не имеют никакого отношения к антимонопольному расследованию по поводу строительства газопровода "Северный поток — 2". Представители «Газпрома» в понедельник, 3 августа, сообщили журналистам, что собираются обжаловать наложенный Польшей штраф в суде.
- ПАО "Газпром" в своем ответе попросило польский регулятор представить обоснование правомерности запроса соответствующей информации, но такого обоснования не получило. Сегодня мы получили от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа. В настоящее время его изучают юристы. После этого компания намерена обжаловать штраф в суде, - отмечается в сообщении.
Напомним, что польский президент Управления по защите конкуренции и потребителей Томаш Хростный наложил на "Газпром" штраф. Российскую компанию обвиняют в отсутствии сотрудничества в расследовании дела по "Северному потоку 2".
ИСТОЧНИК KP.RU