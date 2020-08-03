«Первая волна еще не закончилась»: врач-инфекционист считает, что на Земле пандемия коронавируса не вышла на плато

3 Авг. 2020 2020-08-04T00:06:47+03:00

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Директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, аллерголог-иммунолог Георгий Викулов ответил на самые животрепещущие вопросы ведущего программы «[НЕ]фантастика» на Радио «КП» писателя Владимира Торина о коронавирусе и как избежать заражения.

- Всех почему-то интересует вторая волна. При этом первая волна еще не закончилась. Пандемия не закончилась на планете, с точки зрения планеты Земля мы не прошли еще плато по COVID-19, - сказал эксперт.

- Это журналисты говорят о второй волне, а специалисты продолжают говорить про первую волну. Да, прогнозируется в осенне-зимний период подъем заболеваемости. Осень начинается не в августе. Это осенне-зимний период, когда подъем заболеваемости респираторными инфекциями не исключает увеличение числа случаев коронавирусной инфекции. Но сейчас рано об этом говорить. Нужно сосредоточить внимание на том, что сейчас происходит, и как избежать этой волны.

- Что делать, как избежать и как себя вести?

- Очень важный аспект в сдерживании распространения инфекции – определенные карантинные мероприятия. Это и социальное дистанцирование, правильное использование средств индивидуальной защиты. Если человек на улице носит маску, а рядом нет скопления людей, это, скорее, будет минус, чем плюс. Но если человек находится в метрополитене, рядом с ним стоит большое количество людей, а он без маски, тогда у него есть риск, что даже если он не заболеет, он может подхватить вирус и принести его своим родственникам, которые могут быть более восприимчивыми. Было много случаев, когда дети приносили инфекцию в дом. Именно поэтому важно учитывать все эти индивидуальные показатели, свойства людей. И дополнительная иммунопрофилактика в отношении пневмококковой инфекции, гриппа, туберкулезной инфекции. У нас страна по всем показателям требует минимум однократной вакцинации от туберкулезной инфекции. Были открыты дополнительные свойства этих вакцин – влияние на тренированный иммунитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU