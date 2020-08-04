Трамп ограничил прием иностранцев на работу в США
Президент США Дональд Трамп 3 августа подписал указ, который ограничивает возможность приема иностранцев на работу в Соединенных Штатах.
Текст документа опубликовала пресс-служба Белого дома. В частности, он предписывает правительственным ведомствам, компаниям и различным подрядчикам, работающим по федеральному контракту, при найме сотрудников отдавать приоритет американским гражданам, обладателям вида на постоянное жительство (грин-карты) и резидентам США.
Нанимать на работу иностранцев можно только если среди указанных категорий соискателей не оказалось нужного специалиста. Новые нормы касаются также рабочих виз категории H1-B для высококвалифицированных иностранных специалистов – например, ученых или инженеров.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в июне Трамп ввел ограничения на выдачу нескольких видов рабочих виз. Тогда же он объяснил это решение тем, что из-за пандемии коронавируса в Штатах сейчас «очень много людей, которые ищут работу».
ИСТОЧНИК KP.RU