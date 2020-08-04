Трамп ограничил прием иностранцев на работу в США

4 Авг. 2020 2020-08-04T05:21:50+03:00

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Президент США Дональд Трамп 3 августа подписал указ, который ограничивает возможность приема иностранцев на работу в Соединенных Штатах.

Текст документа опубликовала пресс-служба Белого дома. В частности, он предписывает правительственным ведомствам, компаниям и различным подрядчикам, работающим по федеральному контракту, при найме сотрудников отдавать приоритет американским гражданам, обладателям вида на постоянное жительство (грин-карты) и резидентам США.

Нанимать на работу иностранцев можно только если среди указанных категорий соискателей не оказалось нужного специалиста. Новые нормы касаются также рабочих виз категории H1-B для высококвалифицированных иностранных специалистов – например, ученых или инженеров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в июне Трамп ввел ограничения на выдачу нескольких видов рабочих виз. Тогда же он объяснил это решение тем, что из-за пандемии коронавируса в Штатах сейчас «очень много людей, которые ищут работу».

ИСТОЧНИК KP.RU