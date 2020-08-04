Первой российской вакциной от коронавируса детей прививать не станут

4 Авг. 2020 2020-08-04T05:57:36+03:00

Вакцина от коронавирусной инфекции пока будет недоступна для детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вирусолог пояснил, что сначала препарат против COVID-19 должен пройти полный цикл испытаний на взрослых

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Пока детей в России от коронавируса прививать не будут. Дело в том, что вакцина против COVID-19 сначала должна пройти полный цикл испытаний на взрослых.

Об этом рассказал журналистам директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошёл полный цикл испытаний на взрослых», — приводит РИА Новости его слова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, регистрация первой российской вакцины от коронавирусной инфекции ожидается в течение десяти дней, массовое производство может начаться уже осенью. Тогда же врачи смогут приступить к вакцинации. Первыми прививку получат врачи и учителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/786250" frameborder="0"></iframe> Александр Гинцбург о клинических исследованиях вакцины от COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU