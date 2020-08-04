2020-08-04T05:57:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Первой российской вакциной от коронавируса детей прививать не станут

Вирусолог пояснил, что сначала препарат против COVID-19 должен пройти полный цикл испытаний на взрослых
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вакцина от коронавирусной инфекции пока будет недоступна для детейВакцина от коронавирусной инфекции пока будет недоступна для детейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пока детей в России от коронавируса прививать не будут. Дело в том, что вакцина против COVID-19 сначала должна пройти полный цикл испытаний на взрослых.

Об этом рассказал журналистам директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошёл полный цикл испытаний на взрослых», — приводит РИА Новости его слова.

Напомним, как писал сайт kp.ru, регистрация первой российской вакцины от коронавирусной инфекции ожидается в течение десяти дней, массовое производство может начаться уже осенью. Тогда же врачи смогут приступить к вакцинации. Первыми прививку получат врачи и учителя.

Александр Гинцбург о клинических исследованиях вакцины от COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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